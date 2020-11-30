“غياب الرؤية” يؤجج خلافات صنع الله والكبير

انتقد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور الخلاف الحاصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس، وتحديداً بين المهندس مصطفى صنع الله والصديق الكبير.

وقال بالكور، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الاثنين، إن تصريحات صنع الله، الأحد، تُعطي مؤشراً بأن ما يحدث ليس عمل مؤسسات، مشبهاً كلام صنع الله بالمثل القائل (غلطان وعنده الحق)، باعتبار أنه أخطأ حينما تحدث في أمور ليست من اختصاصه وهو على حق باعتباره يعاني كما يعاني كافة المواطنين.

وأرجع بالكور سبب الخلافات وعشوائية المؤسسات- حسب وصفه- إلى غياب الرؤية الواحدة، موضحاً أن مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم، ومؤكداً أن المجلس عازم على عقد جلساته داخل ليبيا واسترجاع دوره الرقابي الذي كان غائباً في السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية