30 شابا من سبها يعكفون على كتابة مسرحية تناقش الضغوط الاجتماعية في ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أن هناك 30 شابا من سبها يعكفون على كتابة مسرحية تستند إلى ديناميكيات الأسرة وتناقش الضغوط الاجتماعية في ليبيا وخاصة بالنسبة للنساء.

وقالت المنظمة، إن هذه المجموعة ستتمرت بعد ذلك على مسرحيتها وتؤديها للجمهور ، كجزء من برنامج مسرحي يهدف إلى جمع الشباب الليبي معًا للتعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة المسرحية والأداء.

يأتي ذلك بالتعاون مع منتدى المواهب المتألقة الفني الثقافي سبها، حيث تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع وصول الشباب إلى الفنون مع تشجيعهم على إنشاء روابط جديدة وزيادة ثقتهم بأنفسهم وخلق شعور بالانتماء.

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