الترهوني: المرأة أقل فسادًا وأكثر انضباطًا ومن حقها حصة في المناصب القيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدت عضو مجلس النواب صباح الترهوني، رفضها للانتقادات التي وجهها البعض للمرأة الليبية، وتحديدًا المشارِكات في ملتقى الحوار السياسي في تونس، على خلفية سعيهن لضمان حصة الثلث بالحكومة المقبلة، مشددة على صلاحية المرأة لذلك.

الترهوني تساءلت في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إذا كانت المرأة نصف المجتمع، وأكثر انضباطاً وأقل فساداً، فلماذا لا تتمتع بحصة في المناصب القيادية ما دامت توفرت فيها شروط الخبرة والنزاهة، حسب قولها.

وأشارت إلى أنها متفائلة بما قد يحمله المستقبل القريب للمرأة الليبية، لافته إلى أن هذا المستقبل يحمل ما يعزز من سياسات دمج المرأة الليبية أكثر في العملية السياسية الراهنة، بعيداً عن حصرها في الأدوار التقليدية .

وسبق وأن طالبن المشاركات في منتدى الحوار الليبي في تونس بأن يراعى في تشكيل السلطة التنفيذية، تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30%، مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة وأن يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة، ترسيخًا وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.

وذكرن في بيان لهن، أنهن متمسكات بضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، موضحات أن ذلك يأتي في إطار التشديد على ضرورة إدماج التوصيات التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة واسعة للمرأة الليبية خلال أربع جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي.