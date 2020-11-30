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العرادي: لو فشل الحوار السياسي سأكون أول المطالبين بفرض الانتداب على ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عبدالرازق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، إنه سيكون أول المطالبين بفرض الانتداب الأجنبي على ليبيا في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في الوصول إلى حل للأزمة.

تهديد “العرادي” جاء في معرض تعليقه على دعوة محمد بويصير، الليبي الأمريكي المقيم في تكساس الأمريكية لاستعجال الانتداب، حيث قال “بويصير” على حسابه بفيسبوك: “تشرذم المؤسسات..
يوجب استعجال الانتداب قبل ان تتفتت البلد تماماً” وفق قوله.

وكتب “العرادي” معلقاً: “لو فشلنا في الحوار لا قدر الله فسأكون أول المطالبين به . نقطة أول السطر وسأصرح به رسميا وتوضيح أسبابه” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل أخواني لا شرف له وكل من لا شرف له إما يطالب بالأنتداب أو يطالب بالمزيد من الانبطاح لأردوغان وصدق من قال الأخوان كلاب بريطانيا وأردوغان

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