وقفة احتجاجية لموظفي هيئة الرقابة أمام مجلس النواب (صور)

نفذ كل من موظفي هيئة الرقابة الادارية و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية امام مجلس النواب الليبي ، على خلفية القرارات والإجراءات الصادرة مؤخرا من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في شأن إعفاء مدير عام المركز و مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتجميد وتوقيف حسابات ومرتبات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

خرج الموظفين، اليوم الإثنين، في مظاهرة أمام مجلس النواب الليبي ، للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم و إعفاء رئيس الهيئة لما بدر منه من سوء استعمال للسلطة واقحام الموظف في شؤون لا دخل لهُ فيها وان كامل العاملين يؤكدون بأن مهامهم تصب في توفير غذاء و دواء آمن وصحي حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية.