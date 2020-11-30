وسط ترقب لاجتماع «أوبك +»..ليبيا والإمارات ترفعان إمدادات نوفمبر بـ750 ألف برميل يوميا

كشف مسح لوكالة «رويترز» ارتفاع إنتاج نفط أوبك لشهر نوفمبر 750 الف برميل يوميا شهريا إلى 25.31 مليون برميل بفضل إمدادات من ليبيا و الإمارات العربية المتحدة، وذلك وسط ترقب أسواق النفط مخرجات تحالف «أوبك +» حول مستقبل اتفاق تخفيض الإنتاج مطلع 2021.

وبدأ وزراء الطاقة بتحالف منظمة «أوبك بلس» اجتماعهم اليوم الاثنين الذي يعقد على مدى يومين لبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر وكذلك زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير كتصورات رئيسية وفق ما نقلت مصادر مطلعة.

لكن مشاورات لجنة المراقبة الوزارية في مجموعة «أوبك +»، لم تتوصل امس الأحد إلى توافق في الآراء، بشأن مستوى إنتاج النفط الذي يجب اقتراحه خلال الأشهر الأولى من 2021. وقال مصدر في «أوبك +»، لوكالة «تاس» الروسية «انتهى اللقاء غير الرسمي للجنة المراقبة، بدون توافق، يجب مواصلة المشاورات والمباحثات». وقبل ذلك، ذكرت بلومبرغ أن بعض أعضاء لجنة المراقبة، لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود، من يناير 2021 إلى تاريخ لاحق.

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وينتظر أن يقيم التحالف ايضا تأثير النفط الليبي لبحث استراتيجيته خصوصا وان ليبيا معفاة من التخفيضات وتورد حاليا نفطا أكثر من نظيراتها في «أوبك». وقد ارتفع إنتاج النفط في ليبيا إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا؛ وهو ما فاجأ أسواق النفط الدولية واقلق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

بدوره قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين إنه لا توجد نفس الخلافات القوية بين روسيا وأوبك كما كان الوضع في أوائل 2020. وافاد بيسكوف أيضا إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة السعودية قبل اجتماع أوبك+ المقرر غدا الثلاثاء.

و كانت المباحثات النفطية قد انهارت بداية في مارس عندما أخفقت روسيا والسعودية العضو الرئيسي في أوبك، في الاتفاق على كميات التخفيض. لكن تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وذلك في أبريل.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام. وكان من المقرر أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

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