بلديات برقة: نعاني نقص الدعم المالي وقررنا اتخاذ هذه الإجراءات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

أكدت بلديات برقة أنها تعاني نقص الدعم المالي حيث لم تصرف لها إلا مبالغ تسييرية لا تفي حتى مصاريف دواوين البلديات.

وأكدت البلديات في بيان مصور أنه “نظرا للظروف المناخية التي تمر بها كافة البلديات والتي قد تسبب في أضرار جسيمة لبعض البلديات إذ تعرضت للغرق نتيجة الأمطار ومشكلات البنية التحتية” وأنها كي تخلي مسؤوليتها قررت الدعوة لاجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الحكم المحلي ووزير المالية للاتفاق على آلية فعالة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وقررت المجالس البلدية تشكيل لجنة مؤلفة من 5إلى 7 أعضاء من عمداء البلديات لتمثيل البلديات في الاجتماع مع المسؤولين حسب الدوائر الانتخابية مع مراعاة الدوائر الكبيرة من حيث التمثيل مع التأكيد على صرف مخصصات مالية لتسديد ديون البلديات خلال فترة عملها وكذلك صرف مخصصات مالية على المختنقات والأزمات وإيجاد حلول بشكل عاجل وعملي.

وأكدت البلديات على صرف مستحقاتها “من إيرادات الضرائب لحل المختنقات وتنفيذ مشروعات هامة وفقا للاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى حساب خاص يسمى حساب التحول بالبلديات” مع “التأكيد على صرف مستحقات البلديات من الباب الثاني بشكل منتظم”.

وأشارت البلديات إلى أنها قامت بدعم مجلس النواب والمؤسسة العسكرية والحكومة الليبية وكان لها وجود ودور في جميع الاجتماعات والمحافل إلا أنها ومنذ انتخابها تعاني من عدم الحصول على المخصصات المالية ولم تصرف لها إلا مبالغ تسييرية لا تفي حتى بمصاريف دواوين البلديات وكانت طيلة الفترة الماضية تواجه متطلبات المواطنين وتحاول بشتى الطرق تهدئة الوضع للحفاظ على السلم الاجتماعي حتى وصل بها الحال إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات بسبب عدم وجود المخصصات المالية