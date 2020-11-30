السراج يبحث دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، صباح اليوم الاثنين، مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، يضم كلاً من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية إليساندرو بوليتي، ومدير العلاقات لابو بيستلي، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

يأتي الاجتماع في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا.

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