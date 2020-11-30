طنجة.. انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي

انطلقت بطنجة المغربية ، جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ويقوده محمد أبو سنيه ، ومجلس النواب الليبي وتقود عائشة شلابي.

وتركز هذه الجولة من المشاورات حول الحوار الجاري في الجمهورية التونسية، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا، وتندرج ضمن جلسات (13 + 13).

ونقلت اوساط من داخل الاجتماع ،عن إمكانية اعادة الحوار الى مكان محطاته الثلاث السابقة مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط.

ولم يعلن الى حدود افتتاح الجلسة التي حضرها المتحاورون 26 في ذات القاعة، عن جدول للحوار ولا عن مدته، باستثناء ان الحوار سيناقش ذات المادة15 من القانون السياسي والتي اعلن في ختام الدورات الثلاثة السابقة عن التوصل لتفاهمات حولها، ورفع محضرها بعد توقيعه الى مجلس النواب ومجلس الدولة.