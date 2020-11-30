النجار ينفي ما يتداول حول اختطافه

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حقيقة ما تم تداوله منذ قليل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن خطف مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار .

وبث المركز مقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك تحدث فيه النجار حول مدى صحة ما تردد حول الواقعة.

وقال النجار في تسجيل الفيديو اليوم الإثنين أنا في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير التي شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأضاف “هذه الحقيقة .. أما الإشاعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اختطافي لا صحة لها، لافتًا إلى أنه كان ضمن المشاركين في حملة بن غشير والحمد لله أنا الآن رجعت لمكتبي وأمارس في مهامي”.