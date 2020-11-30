النقابة العامة للصيادلة تعقد اجتماعا موسعا في مدينة المرج

انطلق في مدينة المرج اجتماع النقابة العامة للصيادلة بالمنطقة الشرقية، مع اللجان التسييرية والمكاتب، لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه النقابة، وسبل حلحلتها.
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قناة ليبيا
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