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النقابة العامة للصيادلة تعقد اجتماعا موسعا في مدينة المرج

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق في مدينة المرج اجتماع النقابة العامة للصيادلة بالمنطقة الشرقية، مع اللجان التسييرية والمكاتب، لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه النقابة، وسبل حلحلتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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