مسؤول إعلامي بـ”صحة الوفاق”: جهة مسلحة احتجزت عبد الرحمن عمير بطريقة تعسفية

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي اختطاف مليشيات مسلحة لوكيل شؤون الإمداد والمعدات بوزارته، عبد الرحمن عمير.

وقال الهاشمي في تغريدة له على موقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إنه تم “احتجاز وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمعدات المهندس عبد الرحمن عمير ظهر اليوم (الاثنين) بطريقة تعسفية من قبل جهة مسلحة لا نعلم تبعيتها بعد اعتراض سيارته بمنطقة القصر (قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس)”.

وأوضح أن “الأخبار التي تتحدث عن اختطاف الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض غير صحيحة”.

وفي وقت سابق، نفى النجار عبر مقطع مرئي بثه عبر صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما نشرته وسائل إعلام عن اختطافه.

وقال بدر الدين: “اليوم الإثنين 30 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. رجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير، شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية، ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأضاف: “هذه الحقيقة.. (أما) الإشاعات اللي طالعة في فيسبوك أنه تم اختطافي؛ الحمد لله رجعنا من الحملة ومفيش منها قصة الاختطاف هذه.. الآن أنا في مكتبي أمارس في مهامي.. وبالمناسبة نشكر كل من سأل علينا وكل من اتصل واطمأن علينا.. الحمد لله الأمور طيبة.. وما عندنا مشكلة مع أي واحد تسبب في اختطافنا أو في استيقافنا.. بارك الله فيكم جميعًا.. ونسأل الله السلامة للجميع”.