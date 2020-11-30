“طبرق الطبي” يُجري أول عملية قلب مفتوح للكبار

أجرى مركز طبرق الطبي، أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار، خلال ورشة العمل الثانية التي انطلقت في المركز بهدف إجراء نحو 20 عملية من هذا النوع.

وأجريت العملية الأولى لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وكانت تعاني من ضيق في التنفس بسبب ضيق في الصمام “الأورطي” وضيق في الصمام “الميترالي”، حيث تم تغيير هذه الصمامات بصمامات ميكانيكية بنجاح.

وتأتي هذه الورشة بتعليمات مباشرة من رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، وبدعم من لجنة توطين العلاج بالداخل في مركز طبرق الطبي.

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