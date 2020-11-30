ليبيا الان

“طبرق الطبي” يُجري أول عملية قلب مفتوح للكبار

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى مركز طبرق الطبي، أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار، خلال ورشة العمل الثانية التي انطلقت في المركز بهدف إجراء نحو 20 عملية من هذا النوع.

وأجريت العملية الأولى لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وكانت تعاني من ضيق في التنفس بسبب ضيق في الصمام “الأورطي” وضيق في الصمام “الميترالي”، حيث تم تغيير هذه الصمامات بصمامات ميكانيكية بنجاح.

وتأتي هذه الورشة بتعليمات مباشرة من رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، وبدعم من لجنة توطين العلاج بالداخل في مركز طبرق الطبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك