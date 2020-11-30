عناصر مسلحة تختطف وكيل وزارة صحة الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مصادر إعلامية متطابقة مساء الإثنين اختطاف وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبد الرحمن عمير في طرابلس حيث قامت عناصر مسلحة باعتراض سيارته بمنطقة القصر و اقتادته إلى جهة غير معلومة.

و ذكرت ذات المصادر إن عمير كان متوجهاً إلى منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة رفقة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار لإطلاق حملة توعية من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن المسلحين الذين كانوا يستقلون عددا من المركبات ومدججين بالأسلحة أوقفوا موكب المسؤولين وعند التعرف على عبد الرحمن عمير اقتادوه إلى جهة غير معلومة وتركوا النجار في حال سبيله.

وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية الدكتور بدر الدين النجار نفى في وقت سابق ما راج من أنباء حول تعرضه للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة.

وبث المركز مقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك تحدث فيه النجار حول مدى صحة ما تردد حول الواقعة.

وقال النجار في تسجيل الفيديو اليوم الإثنين أنا في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير التي شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.