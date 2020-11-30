ديسكالزي يبحث مع مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط دعم قطاع الطاقة في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الادارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة المدير التنفيذي لشركة ايني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي والوفد المرافق له.

وقالت المؤسسة في بيبان عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، في مقدمتها استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة، والمحافظة على معدلات الإنتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الأصعدة.

وأوضحت المؤسسة، أن ديسكالزي شدد على التزام الشركة بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافةً إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كورونا، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وألمحت المؤسسة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز.

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