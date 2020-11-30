لملوم يبحث ملف الهجرة غير الشرعية

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد لملوم، اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية، المشكلة من مجلس النواب الموازي.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللجنة أطلعت الوزير على سير أعمالها، وأوضحت ما خلصت له من نتائج في شرح مفصل.

وأضافت الوزارة، أن لملوم أكد على ضرورة إدارة الملف الهجرة غير الشرعية باحترافية، موضحا أن لهذه الظاهرة مخاطر وآثار سلبية على البلاد وأنها تفرض علينا حسن الادارة وضبط الحدود.

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