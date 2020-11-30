باشاغا يجري مباحثات مع السفير التونسي في ليبيا

نشر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا،مساء اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورا للقاء الذي جمعه بالسفير التونسي.

و قال باشاغا في تغريدته “اليوم مع سفير جمهورية تونس أ.الأسعد العجيلي، حيث نقاشنا باستفاضة جهود وزارة الداخلية في إحلال الأمن المهني وتطوير عملها وتعزيز تعاوننا الأمني والمعلوماتي، و اتفقنا على مواصلة تعزيز علاقتنا المميزة والتي يجب أن تصل لأعلي مستوي بين ليبيا وتونس.”

و أضاف في تغريدة أخرى أنه هنأ السفير على مستوى التعاون الذي يجمع البلدين مشيدا بالنجاح في اعتماد البروتوكول الطبي الذي سمح باستئناف الحركه البرية والجوية.

وقال”طالبته بإعادة رحلات الخطوط الجوية التونسية، وشكرت من خلاله المسؤولين بتونس علي دعمهم الكامل واللامحدود لمنتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة”.