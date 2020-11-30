بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي سبل حل النزاعات العسكرية في ليبيا

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استقبل سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن الأحمد بناء على طلبه.

وجاء في بيان الوزارة وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين: ” تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه خلال المحادثة”.

وأضافت الخارجية الروسية أنه تم التطرق إلى الجوانب الرئيسية للوضع الناشئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على مشاكل حل النزاعات العسكرية والسياسية في اليمن وليبيا.