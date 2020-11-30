دي مايو: نعمل على إطلاق أجندة سياسية إيجابية لحماية مصالحنا الاستراتيجية بشرق المتوسط

ليبيا – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو إن هناك علاقة حرة ومباشرة تربطها وأنقرة.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الإثنين، أكّد أن تركيا شريك مهم بالنسبة لإيطاليا كحليف داخل الناتو وكمحاور في الأزمات الإقليمية الكبرى، مضيفًا: “لذلك لدينا علاقة صريحة ومباشرة مع أنقرة”.

وأشار إلى أنه في سياق العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تعمل إيطاليا على إعادة إطلاق أجندة سياسية إيجابية، وكذلك لحماية قطاع الطاقة ومصالحها الاستراتيجية في شرق البحر المتوسط.

وشدد الوزير الإيطالي على أنه في ضوء المجلس الأوروبي المقبل هناك حاجة إلى بذل جهد إضافي لعكس الاتجاه الحالي وتشجيع المزيد من المواقف البناءة أيضًا.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى وجوب تجنب الآثار السلبية على الأمن الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مختتمًا بالقول: “فإمكانات الطاقة في شرق المتوسط توفر ​​فرصة غير مسبوقة لأجل مستقبل المنطقة، وإن ذلك يمتد من نقل الطاقة القائمة على الغاز في حقول بلاد الشام إلى التحدي المتمثل في منطقة متوسط متكاملة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية