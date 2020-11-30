الثني يطلع على الخطة الاستراتيجية لتنظيم التعليم العالي

أكد رئيس الوزراء، عبدالله الثني، على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات من خلال تطوير المدارس والمنهج الدراسي، ووضع دورات للمعلمين للرفع من كفاءتهم، وذلك في لقاء له مع وزير التعليم، فوزي بومريز، ووكيلة وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، فاطمة الغالي، للاطلاع على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة التعليم للأعوام الخمسة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا