الثني يطلع على الخطة الاستراتيجية لتنظيم التعليم العالي

أكد رئيس الوزراء، عبدالله الثني، على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات من خلال تطوير المدارس والمنهج الدراسي، ووضع دورات للمعلمين للرفع من كفاءتهم، وذلك في لقاء له مع وزير التعليم، فوزي بومريز، ووكيلة وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، فاطمة الغالي، للاطلاع على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة التعليم للأعوام الخمسة القادمة.
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قناة ليبيا
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