«استشارية الوفاق»: نستعد لاستقبال لقاح فيروس «كورونا» مطلع العام المقبل

ناقشت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات برئاسة د. سليمان أبو سريويل «آليات استقبال وتخزين وتوزيع طعم (لقاح) فيروس كورونا»، وذلك في اجتماع موسع، أمس الأحد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وخبراء منظمة اليونيسيف، كإجراء استعدادي لاستقبال طعم الفيروس مطلع العام المقبل.

وأعلنت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، أنه تم تشكيل لجان التدريب ولجان متابعة حلقة السلسلة الباردة ولجان السلامة والمتابعة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأشارت اللجنة إلى أن ليبيا حجزت 2.724.200 جرعة لتطعبم فئات «الاختطار» بمعدل جرعتين لكل شخص، وفئات «الاختطار» هم «العاملين الصحيين ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ومن يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل».

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