غدامس تُسابق الوقت لتسهيل انعقاد “جلسة النواب”

رغم ضيق الوقت وعدم اتضاح الرؤية بشأن احتضان مدينة غدامس لجلسة البرلمان المرتقبة يوم الأربعاء القادم، تسارع الجهات المسؤولة في غدامس للانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجلسة.

وأقيمت في قاعة ديوان المجلس البلدي غدامس، الاثنين، جلسة طارئة بحضور عضو البرلمان عن منطقة غدامس عبدالقادر هيبة، وعميد بلدية غدامس قاسم المانع، وبعض الفاعليات بالمدينة ورؤساء الدوائر الحكومية والناشطين بالمجتمع المدني، لتشكيل اللجان المتعلقة بعملية التنظيم والإقامة والإعاشة.

ويبذل الجميع في غدامس أقصى الجهود لتسهيل انعقاد الجلسة وسعيا لحل الأزمة الليبية وتقريب الرؤى لإقامة دولة القانون والمؤسسات، رغم نقص المياه وتهالك شبكة الصرف الصحي وعدم وجود السيولة النقدية بالمصارف منذ شهور، ونقص الوقود وتهالك البنية التحتية لبلدية غدامس.

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