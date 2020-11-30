ليبيا الان

غدامس تُسابق الوقت لتسهيل انعقاد “جلسة النواب”

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم ضيق الوقت وعدم اتضاح الرؤية بشأن احتضان مدينة غدامس لجلسة البرلمان المرتقبة يوم الأربعاء القادم، تسارع الجهات المسؤولة في غدامس للانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجلسة.

وأقيمت في قاعة ديوان المجلس البلدي غدامس، الاثنين، جلسة طارئة بحضور عضو البرلمان عن منطقة غدامس عبدالقادر هيبة، وعميد بلدية غدامس قاسم المانع، وبعض الفاعليات بالمدينة ورؤساء الدوائر الحكومية والناشطين بالمجتمع المدني، لتشكيل اللجان المتعلقة بعملية التنظيم والإقامة والإعاشة.

ويبذل الجميع في غدامس أقصى الجهود لتسهيل انعقاد الجلسة وسعيا لحل الأزمة الليبية وتقريب الرؤى لإقامة دولة القانون والمؤسسات، رغم نقص المياه وتهالك شبكة الصرف الصحي وعدم وجود السيولة النقدية بالمصارف منذ شهور، ونقص الوقود وتهالك البنية التحتية لبلدية غدامس.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك