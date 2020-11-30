مسلحون يختطفون وكيل وزارة صحة الوفاق ويقتادونه إلى جهة مجهولة

أفادت مصادر إعلام، اليوم الاثنين، بأن مسلحين اختطفوا وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة عبدالرحمن عمير، في طرابلس.

وأضافت المصادر، أن عمير كان متوجهاً إلى منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة رفقة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، لإطلاق حملة توعية من مخاطر فيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين الذين كانوا يستقلون عددا من المركبات ومدججين بالأسلحة، أوقفوا موكب المسؤولين، وعند التعرّف على عبدالرحمن عمير اقتادوه إلى جهة غير معلومة، وتركوا النجار في حال سبيله.

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