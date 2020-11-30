كشفت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الليبية، عن استئناف الرحلات الجوية بمطار الزنتان، حيث تم استقبال الرحلة التابعة لشركة ليبيا للطيران قادمة من حقل الحمادة، وذلك بعد تجهيز المطار بالمعدات الوقائية اللازمة وتركيب بوابات تعقيم وعلامات التباعد، وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

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