الغرفة الأمنية بنغازي تصدر عدة قرارات لضبط الأمن بالمدينة

ليبيا – عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الأحد اجتماعها الدوري برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، بحضور مدير أمن بنغازي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للجيش العديد من القضايا الأمنية التي تؤرق المواطن في مدينة بنغازي.

وخلص الاجتماع إلى العديد من القرارات المهمة التي من شأنها الرفع من المستوى الأمني وبث الطمأنينة في قلوب المواطنين، وكانت أهم هذه القرارات على سبيل الذكر لا الحصر كما يلي:

* تأجيل موضوع حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيًا.

* التأكيد على أن دور الغرفة الأمنية والقوات المسلحة يكمن في مساندة الأجهزة الامنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

* تكليف الأجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية بمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها، ومعاقبة كل من تثبت إدانته في الإخلال بالضبط والربط وفي سوء التعامل مع الجمهور.

* التأكيد على تواجد الدوريات في كل مناطق مدينة بنغازي بحيث لا يقتصر وجود الدوريات في الشوارع الرئيسة ووسط المدينة فقط .

* التأكيد على كل روساء الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العمل على جمع كل المركبات التابعة لهم، والإشراف على إزالة التعتيم على نوافذ السيارت العسكرية والشرطية.

* تحريك الدعوة الجنائية وإصدار أوامر ضبط وإحضار في حق كل من يقوم بتهديد المواطنين أو الإساءة إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وحضر الاجتماع كل من: “آمر مكتب تحري الشرطة العسكرية بنغازي، ومدير فرع الأمن الداخلي بنغازي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، وآمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، ورئيس قسم النجدة بنغازي، ومدير جهاز مكافحة الظواهر السلبية، ورئيس فرع الحرس البلدي بنغازي”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية