شركة الكهرباء تعلن تعرض دائرة توزيع الكريمية بطرابلس للسرقة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، أن ظاهرة سرقة اسلاك الكهرباء لازالت مستمرة دون أي رادع.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن مجموعة من اللصوص قامت بسرقة أسلاك الكهرباء من عدة خطوط بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، وهي اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة مسافة 3500 متر اسلاك ضغط عالي، واتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة مسافة 2000 متر اسلاك ضغط عالي، واتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي مسافة 1600 متر، وخط الجدي من فرعية البصريات مسافة 1200 متر.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام .

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