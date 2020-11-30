«دغيم»: نحذر من الالتفاف أو التراجع عن اتفاق تجميد عوائد النفط

حذر عضو مجلس النواب زياد دغيم، المؤسسات المختلفة القائمة بمدينة طرابلس من الالتفاف أو التراجع عن اتفاق تجميد عوائد النفط إلى حين الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو تقاسمه.

وأضاف “دغيم” لـ”الساعة 24″ أن الاتفاق واضح وفتح النفط وإعادة تصديره تم بموجب الشرط فإن عدتم عدنا.

ولفت زياد دغيم:” ادعو الشعب ورئاسة البرلمان الدستورية المنتخبة إلى دعم الجيش وقيادته في حال الإخلال باتفاق سيحمي “قوت الليبين” الوحيد ويضمن عدالة توزيع الثروة”.

ودعا رئيس ‫المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ‫فائز السراج، إلى اجتماع غدا الثلاثاء، لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول الناجحة لحل الأزمة.

ووجه السراج، كتابا اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، تضمن دعوة إلى اجتماع الغد، لكل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي.

كما ضم كتاب السراج دعوة كل من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.