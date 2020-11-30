لصوص يسرقون آلاف الأمتار من أسلاك الكهرباء في طرابلس

كشفت الشركة، في بيان، أن مجموعة من “اللصوص المجرمين” قامت بسرقة 8300 متر من أسلاك الكهرباء بشارع سيدي سليم بدائرة توزيع الكريمية في إدارة توزيع طرابلس.

وتوزعت السرقة كالتالي: اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة مسافة 3500 متر أسلاك ضغط عالي، واتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة مسافة 2000 متر أسلاك ضغط عالي، واتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي مسافة 1600 متر، خط الجدي من فرعية البصريات مسافة 1200 متر.

وناشدت الشركة “الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام.

وتوجهت الشركة العامة للكهرباء بالشكر والتقدير لجميع فرق الصيانة بكل دوائر العمل على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسدته “النفوس المريضة”.

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