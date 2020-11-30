ليبيا من أكثر الدول تأثرا بالإرهاب في 2020

كشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، عن أن ليبيا من بين الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب.

وأوضح المؤشر الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» ومقره في سيدني الاسترالية، أن ليبيا تأتي في المرتبة الـ 16 من الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب.وتتصدر دول أفغانستان والعراق ونيجيريا قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب، بينما سبقت عدد من الدول العربية ليبيا في مدى التأثر بخطر الإرهاب، حيث سبقتها مصر في المرتبة 14، وسوريا واليمن في المرتبتين 5، و 6 على التوالي.

وقال المؤشر إن «إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت الأكثر تضررا مع وجود سبع من أكثر عشر دول شهدت ارتفاعا في عدد الضحايا، في هذه المنطقة»، وفي هذه المنطقة 41 في المائة من القتلى الذين سقطوا في هجمات منسوبة إلى تنظيم داعش في العالم العام الماضي.

وأكد المؤشر أن مناطق الحروب تبقى المسرح شبه الحصري للهجمات الإرهابية مع تركز 96 % من الضحايا فيها في العالم 2019، معلنا عن تراجع ملحوظ لعدد ضحايا الارهاب مع 13826 قتيلا في 2019 أي بتراجع نسبته 15 بالمئة على سنة و59 بالمئة منذ العام 2014.

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