«العامة للكهرباء»: سرقة 8300 متر أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع الكريمية بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 8300 متر أسلاك الكهرباء بشارع سيدي سليم بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأكدت «العامة للكهرباء»، في بيان لها اليوم الإثنين، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “لاتزال ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء مستمرة ومتواصلة دون أي رادع”، مردفة أن” مجموعة من اللصوص المجرمين قاموا بسرقة أسلاك الكهرباء من عدة خطوط بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس”.

وبينت الشركة أن الخطوط التي وقعت فيها السرقة؛ هي: اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة مسافة 3500 متر أسلاك ضغط عالي، و اتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة مسافة 2000 متر أسلاك ضغط عالي، واتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي مسافة 1600 متر، وخط الجدي من فرعية البصريات مسافة 1200 متر.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام.