طرابلس.. لقاء عمل يبحث تعزيز العلاقات بين ليبيا وأمريكا

التقى “أحمد عمر الأربد” رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الليبية الأمريكية اليوم “ديبي هايرست” رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا ، وذلك بمقر مبنى الجمعية بالعاصمة طرابلس .

وبحث اللقاء موضوعات العمل المشترك وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين و الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كما شكل اللقاء فرصة لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا للتعبير عن تطلعها للتعاون في تنفيذ مشاريع مهمة بين جمعية الصداقة الليبية الأمريكية و بين غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.