ليبيا الان

طرابلس.. لقاء عمل يبحث تعزيز العلاقات بين ليبيا وأمريكا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى “أحمد عمر الأربد” رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الليبية الأمريكية  اليوم “ديبي هايرست” رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا ، وذلك بمقر مبنى الجمعية بالعاصمة طرابلس .

وبحث  اللقاء موضوعات العمل المشترك وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين و الموضوعات ذات الإهتمام المشترك. 

كما شكل اللقاء فرصة  لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا  للتعبير عن تطلعها للتعاون في تنفيذ مشاريع مهمة بين جمعية الصداقة الليبية الأمريكية و بين غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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