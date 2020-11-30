الرئاسي يؤكد على فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن هيئة الرقابة الإدارية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بياناً للتأكيد على قرار مجلس النواب الموازي بفصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن هيئة الرقابة الإدارية.

يذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أعلن مرارا أنه لا يتبع هيئة الرقابة الإدارية بموجب كتاب رئاسة هيئة النواب رقم 5 / 2020 المؤرخ في 15�92020 في شأن فصل المركز عن هيئة الرقابة الإدارية وخضوعه للإشراف المباشر من مجلس النواب وتوقف كافة الإجراءات المتعلقة بتبعيته لهيئة الرقابة الإدارية.

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