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الشاطر عن صراع الكبير وصنع الله : يجب البحث عن دماء شابة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر المنتخب منذ سنة 2012 الصراع والمهاترات بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته داعيًا لإنقاذ ” الوطن من مآسيه ” .

وقال الشاطر ، الإثنين ، في تدوينة على تويتر ” : المهاترات و المزايدات على حساب راحة المواطن دليل على ضرورة البحث عن دماء شابة جديدة لتنقذ الوطن من مآسيه ” . في إشارة منه لصراع الكبير – صنع الله .

وأضاف : ” بأن إعادة الأمانة للشعب الليبي لينتخب مجلس نواب جديد يتولى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية و مؤسسات الدولة لا مبرر لتعطيل الانتخابات سنة إلا استمرار الأزمات ” . إذ أن الشاطر يطالب بانتخابات برلمانية فقط ويرفض الرئاسية وحق الليبيين في انتخاب رئيس .

وفي السياق ذاته ، قال الشاطر أن ” أخطاء مؤسساتنا الاقتصادية غير مبررة على الإطلاق و ترقى لمستوى الجريمة و خيانة الدولة ” معتبرًا أن غياب المحاسبة أطلق لهم العنان فتغولوا دون ان يكشف سبب غياب المحاسبة التي يسيطر على ديوانها رئيسه في مجلس الدولة خالد المشري وحزبه.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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