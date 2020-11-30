اللجنة المكلفة من مجلس النواب تتفقد مجمع قاعات واقادوقو بسرت

قام رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب، بجولة تفقدية لمجمع قاعات واقادوقو بسرت ورافقهم خلال الجولة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر وعضو المجلس عبد العالى هيبلو، حسبما أعلنت بلدية سرت.

كما شارك في الجولة، المنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت محمد غيت، والمدير المساعد للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو ومديرو الإدارات بالشركة ومديرو إدارات الإعلام والعلاقات والمتابعة وشؤون العميد ببلدية سرت.

وتجولت اللجنة المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب، داخل أروقة المجمع والقاعة الرئيسية بسعة 3000 مقعد والقاعات الأخرى بسعة كل منهما 720 مقعد وكذلك كافة المرافق التابعة للمجمع.