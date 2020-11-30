بالصور.. بلدية مصراتة تبحث حل أزمة السيولة النقدية

ناقش المجلس البلدي مصراتة مع المصارف التجارية العاملة داخل نطاق البلدية سبل حل أزمة السيولة النقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان البلدية ضم عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل الديوان، مع مديري المصارف التجارية العاملة بالبلدية، وفق مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية.

وأوضح بيان صحفي عقب الاجتماع أن الجانبين «تدارس االأزمة التي يعانيها المواطن داخل البلدية على وجه الخصوص، من عدم توافر السيولة داخل المصارف، ومعالجتها عن طريق تداول البطاقة الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها، وتوعية المواطنين وإرشادهم لاستخدامها في عمليات الشراء».

واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر، يضم المجلس البلدي للبلدية، ومديري المصارف، ورجال الأعمال لوضع حلول مستعجلة للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

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