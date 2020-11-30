«أونيس» يطالب «سيالة» بإيفاد «القبي والحاج والطيرة» ملحقين ثقافيين في بريطانيا وتونس ومالطا

طالب حسن أونيس رئيس هيئة الثقافة في «حكومة الوفاق»، محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية الوفاق، بإنهاء إيفاد الملحقيين الثقافيين بثلاث دول بزعم “عدم القيام بواجباتهم الموفدين لها في تلك السفارات”، على حد قوله.

وادعى «أونيس»، في خطاب مسرب، اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “في إطار المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة العامة للثقافة في متابعة المراكز الثقافية بالخارج وترشيح العناصر المتميزة والكفؤة للعمل بهذه المراكز والملحقيات الثقافية”، بحسب تعبيره.

وواصل ادعائه قائلًا: “أود إفادتكم بأن الملحقين الثقافي في كل من ( بريطانيا – تونس – مالطا) لم يقوموا بأداء واجباتهم الموفدين من أجلها بهذه السفارات الأمر الذي انعكس على صورة الثقافة الليبية”، وفقًا لقوله.

وزعم «أونيس»، في خطابه المسرب، أن “الأمر يتطلب إنهاء إيفادهم وعودتهم إلى ليبيا واستبدالهم بكلا من «جلال جمعية القبي» (ملحقا ثقافيا بالمملكة المتحدة البريطانية)، و «عمر بالعيد الطيرة» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية المالطية)، و «ناجي على عبد الرحمن الحاج» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية التونسية)”، مضيفًا “باعتبارهم عناصر مميزة ذات كفاءة عالية للقيام بمهمة نشر الثقافة”، بحسب ادعائه.