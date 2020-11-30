«الحداد» يكلف «مروى» بالتخطيط وتقييم الأداء في رئاسة أركان قواته

كلف رئيس ما يسمى بـ«أركان وزارة الدفاع» بحكومة الوفاق محمد الحداد، مروى عبدالرازق خميس بالعمل مستشارة تخطيط وتقيم آداء برئاسة الأركان التابعة لحكومته.

وبحسب قرار محمد الحداد الذي حمل رقم 381 لسنة 2020، فإنه كلف مروى عبدالرازق خميس بالعمل كمستشارة تخطيط وتقيم الأداء برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

وشدد الحداد، في قراره، على أن تعامل “مروى” وفق المادة الأولى ماليا طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013 المشار إليه بمكافئة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهريا.

وأكد “القرار” أن هذا القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.