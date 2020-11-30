تركيا تواصل خرق اتفاق جنيف وتدرب أكثر من 2300 جندي تابع لقوات الوفاق

كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية بينار كارا، عن أن جيش بلادها أكمل تدريب أكثر 2300 جندي ليبي من التابعين لقوات الوفاق، بينما يقوم حاليا بتدريب 264 جنديا إضافيا.

وأضافت كارا في مؤتمر صحفي، الأحد أن تركيا تدخلت في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، بحسب تعبيرها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي يدعم بالكامل حكومة الوفاق عن طريق التدريبات في مجال إزالة الألغام والصحة إلى جانب المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

وتأتي هذه التحركات في إطار الخرق المستمر لاتفاق جنيف المطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار في ليبيا، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وعدم تنفيذ أي دولة خارجية تدريبات داخل البلاد حتى تشكيل الحكومة الموحدة.

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