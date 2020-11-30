تعليقًا على صراع «صنع الله والكبير» «الشاطر»: يجب البحث عن دماء شابة جديدة

قال عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، إن “أخطاء مؤسساتنا الاقتصادية غير مبررة على الإطلاق وترقى لمستوى الجريمة و خيانة الدولة”، لافتًا إلى أن “غياب المحاسبة أطلق لهم العنان فتغولوا”.

وأضاف «الشاطر»، في تغريدة له بموقع «تويتر»، “قال عيسى عليه السلام: من منكم بلا خطيئة فليرمي هذه المرأة بحجر. ليس منا من لم يخطئ ولكن الأخطاء منها بغير قصد أو نقص في المعلومة”، مردفًا أن “أخطاء مؤسساتنا الاقتصادية غير مبررة على الإطلاق و ترقى لمستوى الجريمة و خيانة الدولة، غياب المحاسبة أطلق لهم العنان فتغولوا”.

وأكد «الشاطر»، أن “المهاترات والمزايدات على حساب راحة المواطن دليل على ضرورة البحث عن دماء شابة جديدة لتنقذ الوطن من ماسيه”.

وزعم أن “إعادة الأمانة للشعب الليبي لينتخب مجلس نواب جديد يتولى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة”، مستطردًا “لا مبرر لتعطيل الانتخابات سنة إلا استمرار الأزمات”.