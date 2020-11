ليبيا تفتتح مشوارها في بطولة شمال إفريقيا للشباب بمواجهة مصر

جرت اليوم الإثنين، في العاصمة التونسية، قرعة بطولة اتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا (موريتانيا 2021).

وسيفتتح منتخب ليبيا مشاركته بملاقاة مصر يوم 15 ديسمبر في ملعب الأولمبي بالمنزه بالعاصمة التونسية.

ويلتقي بعدها في 21 ديسمبر بمنتخب الجزائر قبل أن يواجه يوم 24 ديسمبر المنتخب المغربي، ويختتم لقاءاته يوم 27 ديسمبر باللعب أمام تونس.

وفي أعقاب هذه الدورة يتاهل صاحبا المركزين والاول والثاني الى نهائيات كاس امم افريقيا (موريتانيا 2021).

