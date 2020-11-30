“مديرية بنغازي”: توزيع دفعة أولى من ملابس ومستلزمات الشرطة

شرعت مديرية أمن بنغــازي بتوزيع ملابس ومهام الشرطة و ومستلزمات واحتياجات العمل الميداني، فيما دعا رئيس قسم المخازن بالمديرية رؤوساء مراكز الشرطة والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل عن طريق مندوب كل قسم لاستلام احتياجات كل قسم حسب القوة العمومية.

وقال رئيس القسم إن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاح العمل و تحسين البيئة الوظيفية على الصعيد الميداني.. ووفرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية هذه الاحتياجات بتوجهات من وزير الداخلية “إبراهيم بوشناف” – حسب ما أورده المكتب الإعلامي الأمني بالوزارة.

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