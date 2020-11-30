“مديرية بنغازي”: توزيع دفعة أولى من ملابس ومستلزمات الشرطة

شرعت مديرية أمن بنغــازي بتوزيع ملابس ومهام الشرطة و ومستلزمات واحتياجات العمل الميداني، فيما دعا رئيس قسم المخازن بالمديرية رؤوساء مراكز الشرطة والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل عن طريق مندوب كل قسم لاستلام احتياجات كل قسم حسب القوة العمومية.
وقال رئيس القسم إن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاح العمل و تحسين البيئة الوظيفية على الصعيد الميداني.. ووفرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية هذه الاحتياجات بتوجهات من وزير الداخلية “إبراهيم بوشناف” – حسب ما أورده المكتب الإعلامي الأمني بالوزارة.
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