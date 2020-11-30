«الرقابة الإدارية»: لم يصدر قرار بفصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة

نفت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، صدور قرار من مجلس النواب الموازي في طرابلس، بشأن فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، اطلعت عليه «الساعة 24»، فإن “ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا أخبار مغلوطة وليست قرارات رسمية، حيث أن الهدف من نشرها هو للعرض والمناقشة وليس التنفيذ”.

وأكدت الهيئة أنه “لا يوجد قرار رسمي صادر عن مجلس النواب بطرابلس ولم يتم تعميمه وفق الإجراء الإداري المتبع، إضافة إلى عدم وروده إلى الهيئة”.

ونوه البيان إلى “محاولات الزج بأسماء موظفيها في مظاهرات واعتصامات غوغائية الهدف منها عرقلة الإجراءات القانونية التي أصدرتها بشأن إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مهامه وتكليف بديلا عنه وهو حق أصيل يمكله رئيس الهيئة”.

وأوضحت «الهيئة» في بيانها إلى أنه “لن يردعها أحد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها إلا صحيح القانون بما يضمن التصدي للفساد المالي والإداري في الدولة دون استثناء لأحد”.