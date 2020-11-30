ديلي كولر : مرشحة في إدارة بايدن كانت تطالب بالتدخل في ليبيا مقابل المال

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نيرا تاندين، لقيادة مكتب الميزانية والإدارة، وسبق لتاندين أن اقترحت أن تسدد ليبيا جزءا من تكاليف التدخل في ليبيا عام 2011 .

ووفق تقرير لصحيفة “ديلي كولر” الأمريكية، فإن تاندين، تعد أحد المُقربين من هيلاري كلينتون، حيث كانت تشغل منصب رئيس مركز التقدم الأمريكي المقرب من كلينتون، وهو من المؤسسات التي تعرضت لتدقيق شديد في عام 2015م بخصوص البريد الإلكتروني لهيلاري، الذي أرسلته إلى زملائها في 21 أكتوبر 2011 م.

وبحسب الصحيفة فإن تاندين سبق أن قالت لزملائها في 21 أكتوبر 2011م، ”لدينا عجز هائل ولديهم الكثير من النفط ”، محذرة بأن ”معظم الأمريكيين سيختارون عدم الانخراط في العالم بسبب هذا العجز“.

وأوردت الصحيفة أن تاندين تابعت، إذا أردنا الاستمرار في التدخل في أي مكان في العالم، فهناك خطوات مثل أن دفع الدول الغنية بالنفط إلينا جزئيًا، مضيفة أنه أفضل من التنازل عن برنامج الرعاية التعليمية والصحية .