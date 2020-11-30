حكومة الوفاق تحجز 2.7 مليون جرعة لقاح خاص بفيروس كورونا وتبحث آلية توزيعها

بحثت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة الاستعدادات لاستقبال تطعيمات فيروس كورونا والمتوقع وصولها مطلع العام المقبل.

وأعلنت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنه تم تشكيل لجان التدريب ولجان متابعة حلقة السلسلة الباردة ولجان السلامة والمتابعة.

وأشارت اللجنة إلى أن ليبيا حجزت 2.724.200 مليون جرعة لتطعبم فئات «الاختطار» بمعدل جرعتين لكل شخص، والفئات المعرضة للخطر مثل العاملين الصحيين، ومَن تجاوزت أعمارهم ستين عامًا، ومَن يعانون الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24