الترهوني: يجب تمتع المرأة الليبية بحصة في المناصب القيادية ما دامت تتوفر فيها الخبرة والنزاهة

طالبت عضو مجلس النواب صباح الترهوني، أمس الاثنين، بمنح المرأة حصة في المناصب القيادية طالما توفرت فيها الخبرة والنزاهة.

وقالت الترهوني في تصريحات صحفية إنها ترفض الانتقادات التي وجهها البعض للمشاركات من النساء في ملتقى الحوار السياسي بتونس، بعد محاولتهن ضمان حصة الثلث بالحكومة المقبلة، مشددة على أن المرأة تصلح لذلك.

وقالت الترهوني إن المرأة ّإذا كانت نصف المجتمع وأكثر انضباطاً وأقل فساداً، فلماذا لا تتمتع بحصة في المناصب القيادية ما دامت توفرت فيها شروط الخبرة والنزاهة، حسب قولها.

وأشارت إلى أنها متفائلة بما قد يحمله المستقبل القريب للمرأة الليبية، لافته إلى أن هذا المستقبل يحمل ما يعزز من سياسات دمج المرأة الليبية أكثر في العملية السياسية الراهنة، بعيداً عن حصرها في الأدوار التقليدية .

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