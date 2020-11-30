خلال عملية أوباري…الجيش ينجح في القبض على أحد مرافقي القيادي في تنظيم القاعدة مختار بن مختار

نجح الجيش في القبض على القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حسن الوشي في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد، والذي يعد المرافق الشخصي لمختار بن مختار القيادي البارز في نفس التنظيم.

وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن الوشي الذي ألقي القبض عليه في عملية نوعية للجيش في أوباري كان مرافقا شخصيا لمختار بن مختار القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن مختار بن مختار المعروف بـ “الأعور” يعتبر من الأفغان العرب المشاركين في حرب أفغانستان إبان الاحتلال السوفيتي والتحق بالجماعات بتلك الجماعات الإرهابية في عام 1992 وهو من أخطر القيادات في أمير منطقة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبين المسماري، أن حسن الوشي عاد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم فيها، مشيرا إلى أنه مكلف من قبل تنظيم القاعدة بالخط بين ليبيا ومالي.

كما أكد ، أن الوشي يتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مباشرة، منوها إلى أنه سبق له وأن شارك في عملية اختطاف الفرنسيين في مالي.

وأشار المسماري، إلى أن الإرهابي حسن الوشي قبض عليه في عملية ليبية خالصة شارك فيها الجيل الجديد من خريجي الكلية العسكرية ومراكز التدريب، مؤكدا أن من تم القبض عليهم في العملية خطيرين ومطلوبين لدى المخابرات الأجنبية.

وتابع المسماري، أن الوشي كان أيضا مرافق شخصي لـ يحيى الجوادي الشهير بـ “أبو عمار” المكلف بتنظيم القاعدة على الأراضي الليبية.

يشار إلى أن الجيش أعلن السبت، تنفيذ عملية نوعية في منطقة أوباري بـ “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي استهدف خلالها أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

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