أعداد المصابين بالليشمانيا في بني وليد تتجاوز 130 حالة

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بني وليد أن عدد الإصابات المسجلة لدى المكتب بمرض التقرح الجلدي “اللشمانيا” تجاوز 130 إصابة بالمدينة.

وأوضح مدير المكتب أيمن الهوادي أن حالات الإصابة بالمرض تتزايد يوما بعد يوم، معربَا عن خشيته من ارتفاع عدد المصابين رغم توافر العلاج للحد من انتشار المرض.

وبين الهوادي أن هذه الإصابات تتطلب وقفة جادة من كافة القطاعات داخل المدينة ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض خاصة مع دخول فصل الشتاء وظهور الأعراض للحالات المصابة.

وأشار إلى إن مكتب الرعاية الصحية ببني وليد سجل العام الماضي أكثر من 1000 حالة إصابة، وتعددت الإصابات بين كبار السن والأطفال والنساء، مناشدا وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بـضرورة وضع برنامج مثل البرامج السابقة التي وضعتها الدولة من أجل مكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللشمانيا.

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