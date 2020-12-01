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المشير حفتر يعين «رمضان عطية الله» رئيسا لأركان حرس الحدود و«صالح عبدالله» معاونا له

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر المشير خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، تعيين رئيس أركان قوات حرس الحدود ومعاونا له.

وبحسب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، رقم 479 لسنة 2020، بشأن تعيين رئيس أركان قوات حرس الحدود ومعاونا له، فإن اللواء رمضان عطية الله بوزيد يعين رئيسا لأركان قوات حرس الحدود بالقوات المسلحة العربية الليبية.

كما نص القرار في مادته الثانية، على تكليف اللواء صالح عبدالله عثمان بوعبودة معاونا لرئيس أركان قوات حرس الحدود.

وشدد القرار، على العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

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«رمضان عطية الله» «صالح عبدالله» المشير حفتر تعيين حرس الحدود رئيس الأركان معاون

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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