«فرج شيتاو»: محمد الحداد تراجع عن تعيين «مروى» بعد ردة الفعل الغاضبة

أكد فرج شيتاو، الذي يطلق على نفسه صفة صحفي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى بـ”سرايا بنغازي”، أن رئيس ما يسمى بـ«أركان وزارة الدفاع» بحكومة الوفاق محمد الحداد، تراجع عن قرار تعيين مروة عبدالرازق خميس بالعمل مستشارة تخطيط وتقيم آداء برئاسة الأركان التابعة لحكومته، على حد تعبيره.

وقال “شيتاو” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كما ذكرت قبل قليل- لرفع الحرج عنها وبعد ردة الفعل الغاضبة- الأركان تنفي تعيين مروى”، على حد قوله.

وفي منشور سابق، قال:” قرار تعيين مروى صحيح ومن قلب الأركان، ولكن سيتم نفي صحته لرفع الحرج عنهم بعد ردود الفعل عليه “.

وأشار إلى أن “مروى” من مواليد مصر ومقيمة بماليزيا ومتزوجة باكستاني وكانت تقيم بماليزيا وتم تعيينها مستشارة لأركان الجيش الليبي.

وكلف رئيس ما يسمى بـ«أركان وزارة الدفاع» بحكومة الوفاق محمد الحداد، مروة عبدالرازق خميس بالعمل مستشارة تخطيط وتقيم آداء برئاسة الأركان التابعة لحكومته.

وبحسب قرار محمد الحداد الذي حمل رقم 381 لسنة 2020، فإنه كلف مروة عبدالرازق خميس بالعمل كمستشارة تخطيط وتقيم الأداء برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

وشدد الحداد، في قراره، على أن تعامل “مروة” وفق المادة الأولى ماليا طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013 المشار إليه بمكافئة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهريا.

وأكد “القرار” أن هذا القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.