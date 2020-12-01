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طبرق تستضيف اجتماعاً لــ”19″ عميد بلدية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن فندق دار السلام بمدينة طبرق -الاثنين- اجتماعاً لعمداء 19 بلدية من البلديات التابعة للحكومة الليبية باستضافة من مجلس بلدية طبرق.

وجمع اللقاء عمداء بلديات طبرق – مساعد – بئر الاشهب – المرج – درنة – اجدابيا – القيقب  – جردس  – الكفرة – ام الرزم – القبة – الزويتينة – البيضاء – توكرة – الأبرق – وردامة – الساحل – شحات – انتلات.

وشهد الاجتماع مناقشة عمل الإدارة المحلية والتشريعات والإيرادات المحلية، كما تم الربط عن طريق الانترنت مع المسؤولة الأوروبية “بنيدنيا” منسقة مبادرة  نيقوسيا حول استراتيجية الاتحاد الأوربي مع البلديات الليبية 2020 – 2027 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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