طبرق تستضيف اجتماعاً لــ”19″ عميد بلدية

احتضن فندق دار السلام بمدينة طبرق -الاثنين- اجتماعاً لعمداء 19 بلدية من البلديات التابعة للحكومة الليبية باستضافة من مجلس بلدية طبرق.

وجمع اللقاء عمداء بلديات طبرق – مساعد – بئر الاشهب – المرج – درنة – اجدابيا – القيقب – جردس – الكفرة – ام الرزم – القبة – الزويتينة – البيضاء – توكرة – الأبرق – وردامة – الساحل – شحات – انتلات.

وشهد الاجتماع مناقشة عمل الإدارة المحلية والتشريعات والإيرادات المحلية، كما تم الربط عن طريق الانترنت مع المسؤولة الأوروبية “بنيدنيا” منسقة مبادرة نيقوسيا حول استراتيجية الاتحاد الأوربي مع البلديات الليبية 2020 – 2027 .

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